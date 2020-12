Aangeboden voor hergebruik:



Het was op vijf december, rond de klok van middernacht.

Door 't hele land hadden de Pieten pakjes rondgebracht.

En als die klus geklaard is vieren Pieten dat heel fijn

met eindeloze liters warmgestookte bisschopswijn.

"Krijg nou de pepernotenpest", sprak toen een jonge Piet.

"Is't een vergeten pakje dat mijn dronken oog daar ziet?"

"Laat zitten," zei een ander, "man, het werk is toch al klaar?

Neem het mee terug naar Spanje, en bezorg het volgend jaar!"

Maar dronken en vol plichtsbesef zag Pietje dat niet zitten.

Het kon nog best, het hele land lag immers nog te pitten.

Dus onder spot en hoongelach, "Die kerel die is lijp!",

klom malle Pietje vlug naar boven langs de regenpijp.

Tja, met vijf liter wijn op ben je in 't geheel niet bang;

't is jammer, maar voor deze Piet werd het zijn ondergang.

Want over gladde daken zwalken, wankel als een zombie,

is zelfs voor veteranenpieten geen gezonde combi.

Vanochtend toen 'k het huis verliet vond ik op mijn terras

het stoff'lijk overschot van wat vannacht nog Pietje was.

Hij hield in zijn gebroken knuist een pakje vastgeklemd

dat volgens de belettering voor [naam hier] was bestemd.

Dat heb ik dan, als int'rimpiet, maar mee naar hier genomen,

zodat het, zij het met een omweg, goed terecht zou komen.

Laat het je goed smaken, anders staat het niet zo fraai;

er is immers een Piet gestorven voor dit brok taai-taai.

-Skazz 2018