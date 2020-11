De stranden waren overvol en de bosranden stonden vol voertuigen en in de bouwmarkten was het file van de houtzagerij tot het sanitair, maar de kroegen zijn dicht en de restaurants gesloten en met zo’n warme dag wil je d’r toch op uit want binnen zitten en bingen kan nog een hele winter. Of zit je stiekem toch al winterplannen te maken richting een coronageel gebied, nu de daling doorzet? Niemand houdt je tegen, behalve misschien een faillissement van KLM. Wij blijven vanavond binnen, plaatjes draaien in de Keestelpro WAV-Wurlitzer. Het was een lange week. Ober, iets met een parasolletje er in graag, en mag de terrasverwarmer wat hoger? Nog even nagenieten van een warme dag vol vitamine D.

Het blijft ‘warm’ voorlopig