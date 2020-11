Nabrander in de Supreme Court Battle Royale Series.

Deze verkiezingen zijn zó gezellig dat we er gewoon nog eentje doen. Niet alleen flipte Georgia alsnog presidentieel van rood naar blauw, door een marge van momenteel 7.590 stemmen moet daar op 5 januari opnieuw worden gestemd over beide senaatzetels. Die zetels bepalen de meerderheid in de senaat én dus of de Dems alleen kunnen regeren en desgewenst helemaal loco kunnen gaan. Hoe dan?

De Dems hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en ook het Witte Huis kan ze amper nog ontgaan. Blijft over, de Senaat. Tussenstand: Reps 50 en Dems 48 (incl. 2 independents), met dus nog 2 onbepaalde zetels in Georgia. Eén daarvan leek de Reps de felbegeerde 51e zetel = meerderheid op te leveren, maar hoewel hun kandidaat Perdue de meeste stemmen heeft, zet een staaltje ofneetochniet de boel daar nu op stelten.

Lokale regels

Elke staat heeft eigen verkiezingsregels. In Georgia wint qua president gewoon degene met de meeste stemmen, voor de senaat geldt echter: er mogen veel kandidaten meedoen, maar krijgt niemand meer dan 50%, dan volgt in januari een bepalende run-off electiontussen de twee hoogst scorende kandidaten. Voor één van deze zetels was dat wegens 20 (!) kandidaten al op voorhand zeker, maar nu gebeurt het last minute dus ook met de andere zetel die qua meerderheid de doorslag geeft.

R-Perdue tegen D-Ossoff

Voor die zetel stond R-senator David Perdue dik voor op D-uitdager Jon Ossoff. Ook doet er nog een zekere Shane Hazel van de Libertarian Party mee die 2,3% van de stemmen kreeg. In de laatste stemmenbatches gebeurde nu hetzelfde als bij de presidentsverkiezing: D-Ossoff steeg, naar 47,8%, en R-Perdue zakte, naar 49,8%. Juist, ondanks 2% = bijna 100K stemmen voorsprong, komt Perdue nu dus 7.590 stemmen tekort voor de 50%-grens en volgt een nieuwe ronde.

Alles op het spel

Op 5 januari staat voor beide partijen de meerderheid op het spel. Dit worden dus de meest hardcore senaatverkiezingen ooit en beide heren vochten elkaar al voor deze week de tent uit. Zo nam D-Ossoff het R-Perdue nogal kwalijk dat in een filmpje zijn neus groter was gemaakt om aandacht te vestigen op zijn Joodse afkomst en deed Perdue aan het laatste debat gewoon maar niet meer mee. Right, wij slaan maar vast weer popcorn in.

De andere verkiezing gaat tussen R-senator Kelly Loeffler (in 2019 door gouverneur Kemp tijdelijk aangewezen als vervanging van een zieke senator) en D-uitdager dominee Raphael Warnock. Die zal natuurlijk net zo fel worden gestreden (ff inlezen, red.)

Scenario’s en gevolgen

Winnen de Reps één of beide zetels, dan hebben ze alsnog de senaatmeerderheid. Dat dwingt Biden tot samenwerking en compromis, want een president bereikt niets zonder de senaat. Nieuwe wet? Senaat. Geld? Senaat. Supreme Court rechters? Senaat. Dat kán leiden tot complete stilstand, maar in de 148 jaar dat Biden zelf senator was deed hij prima zaken met de overkant, dus dat geeft de Yankee-burger moed.

Winnen de Democraten echter beide zetels in Georgia, dan is het hek van de dam. Bij de 50-50 die dan ontstaat heeft niemand minder dan presumed VP Kamala Harris de doorslaggevende stem. Effectief hebben de Dems dan beide kamers én het Witte Huis in handen en dat geeft ze een carte blanche.

Opties die de Dems dan hebben: filibuster afschaffen, Supreme Court uitbreiden en het kneiterblauwe Washington D.C. en Puerto Rico tot staat uitroepen. Die nieuwe staten krijgen dan afgevaardigden, senatoren en kiesmannen en dat verandert de machtsbalans zo ingrijpend dat de Republikeinen dan echt af zijn. Let wel: dit zou vereisen dat letterlijk élke Dem senator daarin meegaat en die kans is heel erg klein, maar tegelijk is in dit klimaat niets volstrekt onmogelijk.

Voorspelling?

Georgia is traditioneel rood en ging in 1992 voor het laatst blauw voor Bill Clinton. Biden staat op dit moment welgeteld 917 stemmen voor op Trump (sowieso recount dus). In de allesbepalende stemronde in januari gaat natuurlijk iedereen en z’n dode moeder stemmen: de dichtbevolkte, felblauwe steden en al het knalrode erbuiten. Wat er dan gebeurt? Chaos en vast ook rellen, maar wie er wint is echt niet te voorspellen.

Het midden of het uiterste?

Vermoedelijk vindt zelfs Biden het winnen van beide zetels geen onwijs prettig vooruitzicht. De Democraten hebben met een radicale linkervleugel in hun eigen partij nu immers hetzelfde probleem als de Republikeinen een aantal jaar geleden met de Tea Party. Dat zorgt voor interne verdeeldheid. Een senaatminderheid geeft Biden een excuus voor ‘we moeten water bij de wijn doen’. Krijgt hij echter alsnog een meerderheid, dan zal fel links compromis niet accepteren.

Komt onze studio misschien nog eens van pas. Zin an!

