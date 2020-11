Negen uur onafgebroken online in een fantastisch decor dat met liefdewerk in elkaar is gesleuteld door Mosterd en z'n meisje, met prullaria van de kringloop & Ali Express plus tienduizend tackers om het allemaal vast te tackeren. Tom Staal, die leeft voor deze shit. Hans Teeuwen, Theodor Holman en Wonder Woman die de kk corona eindelijk ff konden vergeten. Roderick Veelo, onze gezellige oom die goedkeurend knikte en breed glimlachte. Zentgraaff die met een boel weemoed terug op het roze nest was om met oude sparringpartner Spartacus de degens te kruisen. Geerten Waling, altijd bereid om dingen te duiden. De heren Omtzigt en Van Helvert, Kamerleden van het CDA, die via video inbelden voor een interview. Ronaldo, met z'n Lincoln Project petje voor een green screen met Cortés-kaart om urenlang te roepen dat het allemaal niet uitmaakt omdat Pennsylvania toch pas vrijdag bekend is.

Maar dat zag u allemaal zelf al. Laten we vooral de onzichtbare onmisbaren achter de schermen eens benoemen en bedanken. Peilloze stijlloze dank aan Boris von Opshausen, zijn lower thirds en een mentaliteit die nul kommafouten in zijn eigen code tolereert. Aan Halma, van het gelijknamige automatiseringsbedrijf, die het halve land doorkruiste om een nacht te helpen. Cameraman Ate Tameling, die na een volle werkdag voor NieuwNieuws nog een volle nacht in de CNB productieruimte zat te schakelen, and he didn't flinch. Anton (21), onze bumper-man die alle instartjes renderde & de huisstijl van CNB en de USA-show maakt(e), van posters tot leaders. En Steven Geerts van Phoxit met zijn crew, die zich als event-producers in beeld, geluid & licht door een rampjaar moeten schrapen en voor GeenStijl met weinig middelen en nog minder ruimte even lieten zien dat ze hun A-game nog beheersen.

En u, die zo massaal keek dat een filmpje van 9 uur lang trending werd op YouTube terwijl de warme woorden ons overspoelden. U, die zo massaal doneerde de afgelopen dagen om deze productie überhaupt mogelijk te maken. We hadden het mentaal allemaal ff nodig, in dit teringjaar van de vleermuis. En dan is er nog niet eens een winnaar. Het ging de afgelopen nacht om en overe hele andere dingen, Trumpie was alleen maar een rooie draad die alles verbond in één lange podcast. In de YouTube-beschrijving staan nu de tijdcodes met alle barbezettingen, om direct naar je favoriete gast/blok/moment te kunnen zappen.

Enfin. Er is dus nog geen winnaar. Het gaat om Wisconsin & Michigan, vooral. En dat verdomde Pennsylvania natuurlijk. Nevada zit ook op nog het vinkentouw en niet iedereen lijkt zeker te weten of Arizona nou wel of niet blauw is. Hier en na de breek een paar livestreams (nog niet allemaal actief) die niet van ons zijn, want met het laatste Amerikaanse opdrinkbier proosten we op u allen.

UPDATE: Wisconsin naar Biden, zeggen diverse media. 237 om 213 nu en de eerste bij 270 kiesmannen.

Ouwe Bernie heeft een punt