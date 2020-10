De veel belangrijkere verkiezing. Maandag om 15:00u Nederlandse tijd beginnen in de Amerikaanse senaat de vierdaagse hoorzittingen voor Supreme Court Nominee Amy Coney Barrett. Inzet? De komende decennia aan juridisch landschap en grondrechten in de V.S. Hier vast livestreams voor dag 1, dag 2 en dag 3.

Hoe ziet dit proces eruit? En waarom moet ACB vooral bevestigd worden? Onderaan een clip van haar: daags voor de verkiezingen in 2016, toen Hillary nog zou winnen en professorBarrett geen flauw idee had dat ze hier ooit terecht zou komen. Spoiler: een vrij aangename en vooral zeer intelligente dame.

Njet propaganda

Het verschil in SCOTUS-rechters zit’m dus niet in politiek conservatief of liberaal, of dat abortus/doodstraf/anderbeladentopic wel of niet mag. Het gaat hierom, met als quizvraag wat democratischer is:

Republikeinen willen rechters die uitsluitend wel of niet constitutioneel verklaren wat in de grondwet staat óf daar volgens de originele, democratisch aangenomen lezing uit op te maken valt. De rest is aan het volk. Wil je iets? Stem dan! Democraten daarentegen zoeken rechters die van alles in de grondwet lezen dat er helemaal niet staat, waarmee een handvol ongekozen juristen het ganse land een onaantastbaar gij zult wel of niet gebod oplegt.

Dit is precies waarom de Dems zo nijdig zijn: SCOTUS kán een genadeloos effectief middel zijn om beleid waar totaal geen meerderheid voor is toch bij iedereen door de strot te rammen. Een geitenpaadje dus, waar originalist ACB een rotsblok op zou laten vallen.

Had Hillary gewonnen, dan hadden haar SCOTUS-benoemingen bv. elke staat verplicht om euthanasie toe staan en de stem van het volk daarin volledig buitenspel gezet. Nu nemen wij hier geen standpunt in over welk beladen onderwerp dan ook. Voor of tegen? Prima, maar wie mag dat bepalen? Het gaat hier om de route: is het aan het volk of aan vijf juristen?

Ergo: Go ACB!

De MSM schilderen Amy Coney Barrett af als een doodeng, ultraconservatief, streng katholiek gekkie, die onder meer haar eigen anti-abortus standpunt wil doordrammen om het te verbieden. Bull-shit. Alsof alleen gelovigen sterke overtuigingen hebben. Alsof een goede rechter niet in staat is om eigen overtuigingen opzij te zetten en te doen waar die voor betaald wordt: de wet toepassen. Niets meer. Niets minder.

De ultieme vraag is dan ook: welke discipline legt een rechter zichzelf op? Heb je de moed om een vonnis te schrijven dat diep tegen je eigen overtuiging ingaat? Of bepalen je eigen opvattingen de uitslag en rationaliseer je elk argument vervolgens maar die kant op? ACB stelt en geeft blijk van: mijn overtuigingen hebben geen plaats onder de toga. Ik volg de wet, waar die me ook naartoe leidt, ook als de uitslag me niet aanstaat. Is dat nu zo rechts-radicaal?

In de senaat

Maandag, op dag één volgen de opening statements van ACB en de senatoren in de judiciary committee, 12 Republikeinen en 10 Democraten. Op dag twee, drie en vier (13/14/15 okt) is er intensief verhoor. Stemt het comité hierna voor, dan gaat het naar de voltallige senaat voor de definitieve yae or nay.

De zittingen van vorige kandidaat Brett Kavanaugh in 2018 waren een even groot als nastyspektakel, waarin Kamala Harris ronduit vilein was. In het VP-debat deze week hield ze zich goed staande en toonde ze wél haar menselijke kant die ze voor Kavanaugh zo goed verborgen hield. Volgt ze nu bij ACB haar instinct als aanklager en valt ze aan, of zingt ze door haar nominatie toch een toontje lager?

Tijdens Kavanaugh viel ook Senator Lindsey Graham op. Deze Republikein uit de oude garde werkte pre-polarisatie uitstekend samen met de Dems, stemde vóór Obama-kandidaten Sotomayor en Kagan en kotst van hoe het nominatieproces zo ongelooflijk toxic werd. Deze ronde voert hij als voorzitter de regie en is hij wederom de moeite van het volgen waard. Over de Kavanaugh-beschuldigingen was hij in 2018 furieus. Hier, vanaf 0:51 drie minuten vuurwerk dat vanuit zijn tenen komt: https://www.youtube.com/watch?v=5_C7o5INBzw

Ja MaAr MeRrIcK gArLaNd

De in 2016 overleden Scalia was de invloedrijkste Justice sinds lang. Een extreem intelligente en overtuigende man, grondlegger van het modern originalisme en rolmodel voor Barrett. Obama wilde hem opvolgen met Merrick Garland, maar de Republikeinen blokkeerden zijn benoeming en Trump vulde de plek met Gorsuch. Daarover zijn de Democraten nog steeds des duivels en hoewel daar iets voor te zeggen valt, zou de hand in eigen boezem hier zeker niet misstaan.

Immers, who started this fight? In 1987 stemden de Dems Bork weg wegens conservatief. Net als Kavanaugh werd ook Clarence Thomas in 1991 van seksueel wangedrag beschuldigd. In 1992 sprak juridisch comitévoorzitter Joe Biden uit dat de Dems elke kandidaat van Bush 1 voor de verkiezingen zouden blokkeren. In 2005 ontstond voor het eerst sinds 1994 weer een SCOTUS-vacature en Bush 2 nomineerde Chief Justice John Roberts die volgens vrijwel iedereen de állerbeste uit zijn generatie was. Toch stemden 22 Dems tegen hem, waaronder Biden, Clinton en Obama.

Met de Republikeinen is ook genoeg mis, maar dit proces hielpen de Democraten toch echt zelf om zeep. Hoe hard ze het nu ook anders framen, hier wordt geoogst wat ze in de afgelopen decennia zelf hebben gezaaid.

De video

Hieronder een lezing van ACB, in 2016 toen nog professor met nul uitzicht op deze nominatie. Vanaf 4:08 komt ze aan het woord. Bepaal zelf wat je van haar vindt. Educate yourself.

Stijlloze SinterJan