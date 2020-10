Hup Betty. Trek je niets aan van al die haters. Ze zullen je Snorkel noemen. Of Maanmannetje (v), The Martian. Of Teletubbie. Wandelend Aquarium en of Mevrouwtje Vissenkom. Feit is wel dat Betty tenminste nadenkt over de toekomst ipv op Het Plein met een megafoon staat te superspreaden. Check het straatbeeld van morgen, met ingenieus koolstof filtersysteem in de schoorsteen (100% bescherming tegen chemtrails) HIERRR. VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch?

Update: Allemaal een snorkel op. Want dit gaat niet goed