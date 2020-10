Heeft de sambalgemeenschap in Oirschot een serieus probleem met sambalspuiters? Welnee, zeggen mensen die weten wat er speelt. Het is een clubje van hooguit twee man dat zich nergens wat van aantrekt, zich afzet tegen de maatschappij en voor de hulpverlening vrijwel onbereikbaar is. Daaromheen hangt een wat grotere groep meelopers; mensen die sambal ook niet gebruiken waar het voor bedoeld is. Maar het gaat te ver om daar de hele culinaire gemeenschap in Oirschot op aan te kijken. "Het is een kleine groep die het voor de anderen verpest", zegt een beleidsambtenaar. Een andere beleidsmedewerker, die zelf ook sambal eet, zegt: "Er lopen jongeren op straat die geen doel voor ogen hebben. Zonder dagbesteding, zonder werk, zonder diploma. Ze hebben vaak al met de hulpverlening te maken gehad en zetten zich daar tegen af: 'het zal allemaal wel'. De meesten gebruiken sambal als smaakmaker bij oosterse gerechten, al kan je tegenwoordig eigenlijk niet meer alleen van oosterse gerechten spreken. Er zijn ook cultuurbarbaren bekend die het hete goedje op een kaastosti spuiten." De gemeente zit met de kwestie in de maag. Hoe is het eigenlijk voor andere sambaleters om geconfronteerd te worden met dit imago en deze negatieve beeldvorming? De burgemeester bezoekt de komende dagen alle Indonesische toko's in Oirschot en omstreken om de aanwezigen een hart onder de riem te steken. Het is immers slechts een klein clubje sambalspuiters dat het verpest voor de rest. (via)