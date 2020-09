Morgen is het Prinsjesdag. In verband met de coronamaatregelen is alles dan anders dan anders, maar toch ook weer niet. Om ervoor te zorgen dat u niet in de problemen komt met uw schema, publiceren wij vandaag alvast het officiële GeenStijl Prinsjesdag Stroomschema Spoorboekje Programma. Zo is alles meteen duidelijk. Alleen samen krijgen we Prinsjesdag onder controle. Sterkte.

5u00: Lijst met alle jurkjes ploft in mailbox Astrid Kersseboom

6u23: Er staat toch iemand langs de kant van de weg in Oranje kledij, terwijl de rijtoer is afgelast

7u23: Een verslaggever interviewt iemand die toch langs de kant van weg staat in Oranje kledij, terwijl de rijtoer is afgelast

7u33: Johan Vlemmix, terwijl de rijtoer is afgelast

7u46: Iemand op internet is boos dat de Koning niet in de Gouden Koets rijdt (terwijl de rijtoer is afgelast)

8u36: Iemand op internet is boos dat iemand anders op internet boos is dat de Koning niet in de Gouden Koets rijdt, terwijl de rijtoer is afgelast

9u30: Er verschijnen verschillende analyses in de media over dat de rijtoer is afgelast

10u21: Iemand op internet vindt dat er toch wel veel analyses verschijnen in de media over dat de rijtoer is afgelast

12u45: Geen rijtoer, die is namelijk afgelast

12u55: Eerste ANP-foto's van Kamerleden op weg naar Grote Kerk

12u56: Eerste foto van Kamerlid met 'ludiek' mondkapje op

12u57: Eerste foto van hoogwaardigheidsbekleder die zich niet aan 1,5 meter houdt

12u58: Ophef over eerste foto van hoogwaardigheidsbekleder die zich niet aan 1,5 meter houdt

13u12: Geklaag over ophef over eerste foto van hoogwaardigheidsbekleder die zich niet aan 1,5 meter houdt

13u20: Koning en Koningin komen aan in Grote Kerk, Máxima draagt: een jurk

13u25: Koning leest Troonrede voor

13u35: Iemand roept 'Hoera', terwijl dat dus niet mag in verband met de coronamaatregelen

14u00: Geen balkonscène

15u00: Minister Hoekstra leest Miljoenennota voor

15u01: Iemand roept dat de Miljoenennota niet interessant is, omdat alle maatregelen toch al zijn uitgelekt

15u37: Er duikt een ontzettende rotmaatregel op in de stukken bij de Miljoenennota, die nog niet was uitgelekt

16u12: Er duikt nog een ontzettende rotmaatregel op in de stukken bij de Miljoenennota, die ook nog niet was uitgelekt

16u32: En nog drie

17u01: 'Bronnen rond de coalitie' spinnen dat het met die rotmaatregelen echt wel meevalt

18u00: Alle uitgelekte rotmaatregelen krijgen weinig aandacht, omdat de media zich hebben voorbereid op het uitleggen van alle maatregelen die al wel waren uitgelekt

18u17: Het wordt bekend dat er niets klopt van de spin van de 'bronnen rond de coalitie' over de rotmaatregelen

19u00: Aftrap Dinamo Kiev-AZ

20u30: Kinderbedtijd