Goh. Onstuimig weer? Ja joh? Ik heb nog nooit zoveel spinazie en snijbiet in de tuin gehad als dit jaar. Mooi voorjaar, genoeg regen, veel zon, beetje te koud in juli, maar soit.

Ik geloof er niks van. Gaslighting om aan toekomstige voedseltekorten te wennen. China koopt alles op.

Had mij vorig jaar gevraagd: wat komt eerst? Ziekte of voedseltekorten, had ik gezegd “voedseltekorten”. Want dat is namelijk historisch gezien de oorzaak van ziekten. In 2020 is het net andersom. Hmmm.

Vreemd. Maar ja, om daarmee te zeggen dat het allemaal is gepland, is natuurlijk complottheorie en wappie. Is niks aan de hand, mensen. Geloof de NOS. De hoeder van de waarheid die u mag horen. Rustig slapen. Er is voorshands geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. Volgend jaar allemaal een vaccin halen en dan krijgt u er gratis een blik bruine bonen bij. Misschien ook zelfs wel een brood!