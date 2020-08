Ja het voelt toch wel alsof hier een nieuwe Batman-snaar geraakt wordt. En best een lekkere snaar eigenlijk. We vermoeden een moreel meer ambigue Batman gespeeld door Robert Pattinson, en die nagenoeg onherkenbare Colin Farell als Penguin werkt ook gewoon nu al (screen na breek). Het is een volledige reboot dus het erfgoed van Nolans trilogie is veilig, en Batman vs Superman met Ben Affleck vergeten we lekker. En dan die Batmobile hey, gewoon een soort muscle car met wat extra's, lekker man. Meer eerder vrijgegeven plaatjes daarvan na de breek. Ondanks dat vleermuizen inmiddels omstreden dieren zijn, vanaf 30 september in de bios.

De nieuwe Mobile

'How to make a blockbuster trailer'