Prima hoor als die Wit-Russen verandering willen. Dat kan ik me ook wel voorstellen.

Maar je moet niet denken dat het nu opeens een westers volk is, alleen maar democraten. Wit-Rusland heeft nooit anders gekend dan dictatuur en despotisme, en dat is een mentaliteit en een cultuur die diep in die mensen zit. Zoals cultuur meestal heel diep in mensen zit. Dat verandert niet 1 2 3. Misschien willen ze alleen maar een andere dictator.

Voor ons is het zaak die mensen met rust te laten, en ons niet met hun interne aangelegenheden te bezig te gaan houden. Laat ze groeien waar ze heen willen. Dat kan naar Rusland zijn, dat kan naar het westen zijn. Hun zaak.

En als je wil dat ze naar het westen toegroeien, democratie, rechtsstaat, kapitalisme, weinig corruptie, laat dan zien dat het in Nederland goed werkt. Die rellen in de Schilderswijk en Kanaleneiland, daarmee laat Nederland niet zien dat democratie goed werkt. Integendeel. En er gaat wel meer mis in Nederland: hoe slecht de boeren behandeld worden, dat Nederland een overbevolkte hel is geworden, dat de middenklasse verarmt etc. Als ik Wit-Rus zou zijn, dan weet ik niet of ik zou zeggen: we moeten het doen zoals de Nederlanders het doen.