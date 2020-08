Ik heb een tijd gekend waarin iedereen gewoon een privé-leven had. Een leven waarin je familie, je vrienden en kennissen min of meer op de hoogte waren van je reilen & zeilen, en soms zelfs van je mening over dingen. In die beperkte kring lieten mensen op bezoek-avondjes ook wel eens filmpjes en/of dia's zien van hun kinderen, hun kleinkinderen, hun partners, en vooral ook van hun reizen.

Daar bleef het dan bij; voor de rest leefde iedereen zijn leven in zijn/haar/whatever privé-domein. De kennis over wat je deed, wat je dacht, wat je vond, waarheen je reisde en met wie, bleef beperkt tot een redelijk intieme kring.

En dat was prettig en vooral overzichtelijk zo.

Toen kwamen de 'social' media. En vond iedereen ineens dat je elke ruft die je laat, elk contact dat je hebt, alles wat je doet, elk reisje of uitstapje dat je maakt, alles dat je ziet, meemaakt en vooral alles wat je vindt van van alles & nog wat, in een mondiale etalage moet gooien. Al was het alleen maar om naar buiten toe die sneue illusie hoog te houden wat voor een razend interessant & meeslepend leven je hebt.

Het gevolg van dit collectief gecultiveerde exhibitionisme is 'ophef'; "Heel Twitter/Instagram/Feestboek viel oven hem/haar/whatever heen, nadat ...." en vul maar een mening in, of een stom filmpje. Of een impulsieve reactie ergens op.

Afgezien van het feit dat driekwart van de bevolking zich als een neurotische zombie voortbeweegt, het mobieltje krampachtig in de knuist geklemd alsof je leven ervan af hangt, want stel je voor dat je ook maar één seconde iets mist, is deze geforceerd gegenereerde, vrijwel continue ophef op die 'sociale' media een van de oorzaken dat de samenleving steeds meer oververhit en daardoor steeds sneller ontbrandbaar wordt.

Ik heb er ooit bewust voor gekozen gevrijwaard te zijn van al die opgefokte bagger & bullshit en de scheldpartijen over & weer die dagelijks door al die 'sociale' media over de samenleving worden uitgekotst.

En ik koester mijn gemoedsrust. En mijn privacy.

En ik kan daarbij geen enkele geldige reden bedenken waarom ik een filmpje op het internet zou pleuren waarin ik een poging doe om Chinees te praten. Noch waarom zo'n filmpje voor wie dan ook, van belang of interessant zou kunnen zijn.