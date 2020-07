Het is niet Eva die Eva steeds een "lekker wijf" noemt.

Dat waren die extremisten in oa dat belabberde Volkskrantartikel.

Die Eva er op aanvielen dat zij tegen (groeps-) verkrachtingen was. Om die reden veroordeelden zij Eva herhaaldelijk op haar uiterlijk; blond en een lekker ding,

En daarnaast veroordeelden zij Eva dus op het afwijzen van (groeps-) verkrachtingen; extreem-rechts, rechts-extreem, nationalistisch-rechts, rechts-nationalistisch, wit-rechts, rechts-wit, ultra-rechts, rechts-ultra, alt right, right-alt, etc. De lijst nietszeggende etiketten is kilometers lang.

Kortom, voor Eva is geen plaats in de msm. Ze mag bij M niet naast kopschopper/woordkunstenaar Akwasie zitten, of naast isis-hoer Laura "kijk wat een leuk onthoofdingsfilmpje" Hansen. Niet in Buitenhof in discussie met jodenhater en hezbollah-terrorist Jahjah.

Gelukkig zit het rechtse deel der natie daar ook niet zo op te wachten.