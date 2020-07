Dat zgn schuldgevoel bestaat alleen in de elkaar napratende wetenschappers en tvmakers. Aan deze kant van de wereld is het goede leven heel lanh heel fijn geweest. Men heeft, in NL althans, armoede een stevige oplazer gegeven en we zijn een heel end gekomen in elkaar levensvrijheid en zelfontwikkeling te gunnen. We hebben de dwingelandij van de kerken naar de zijlijn verwezen en hebben onze ouderen een goede oude dag gegund. We hadden een prima ziekenhuizen, scholen, posterijen en gevangenissen, we waren trots op onze nieuwe wetten met gelijkheid van om het even welke kleur mannen en vrouwen, hetero's en homo's, gelovigen en ongelovigen. Op de voormalige missie wordt teruggekeken met enige gène, de voormalige kolonies zijn losgemaakt danwel op weg naar zelfstandigheid. We hebben alles om trots op te zijn en van wereldwijd kwamen mensen toe die hier willen wonen.

Helaas kwamen er ook veel die van dit land een terug in de tijd walhalla willen maken en hebben we politieke partijen die daartoe hand- en spandiensten verlenen. We zien weer een teruggang in vrouwenrechten onder invloed van deuggedrag, een teruggang in vrouwenrechten in de vrije publieke ruimte door de islam, een teruggang van de zijlijn positie van religie, we zien een nieuwe verdomhoek voor witte mannen, we bezuinigen op zorg dusdanig dat de kwetsbaren in de samenleving tekort wordt gedaan. Met betrekking tot de nieuwe instroom gaan er zo veel zaken fout dat de politiek zelfs niet wil fluisteren ...