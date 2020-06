De escalatie is deel van het grotere dreigement de in 2018 gedemilitariseerde te hermilitariseren. "Our army will rapidly and thoroughly implement any decisions and orders of the Party and government," luidt een persverklaring. Volgens Noord-Korea is de aanleiding dat Noord-Koreaanse defectors vanaf de Zuid-Koreaanse grens propaganda-pamfletten het Noorden in blijven sturen. "Tensions have risen over the leaflets, which are usually sent across the border by balloon and carry messages critical of North Korean leader Kim Jong Un, with Pyongyang threatening to sever inter-Korean ties and take retaliatory measures." Een heel gebouw opblazen wegens een paar ballonnetjes met een papiertje eronder vinden wij wat overtrokken, maar wij zijn dan ook geen Noord-Koreanen. Na de breek kijken we nog eens terug naar toen Donald Trump er vrede stichtte.

Toch zonde.

Volgens ons... staat-ie nog overeind.

Tragischerwijs vernietigd!

TOEN HET NOG VREDE WAS