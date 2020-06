Helaas, we zijn niet gelijk, we zijn verschillend, allemaal, echt waar. We kijken naar mooie mensen in de reclame en in films, we hebben sportieve mensen die voetballen en naar de olympische spelen gaan, we hebben gezonde mensen die oud worden, we hebben muzikale mensen die Mooie muziek kunnen maken, we hebben intelligente mensen die slimme dingen kunnen maken, we hebben mensen die Pizza met ananas lekker vinden, en we hebben mensen die gewoon hun best doen.

Dus, we zijn niet gelijk, sorry, gooi dat 1e artikel van de grondwet maar in de prullenbak.