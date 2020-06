Alstublieft. De dashcam op de Dam voor de enige objectieve, ongeboschvanrosenthalde berichtgeving over de BLM-bullshit van de beroepsdemonstranten en hun Helper Halina's, die Joffrey Airfryer opgetrommeld heeft om de Amerikaanse Toestanden ook in Dit Land hol te laten echoën.

Wij wilden best ff langskomen, Jerry, maar we kunnen niet (net als Kevin P. Roberson trouwens, die is aan het rellen in Florida). We zijn aan het leuren met onze eigen opruiende propaganda een noodzakelijk debatprogramma waarin de grote onbesproken dilemma's en pijnlijke feiten achter Engelse kindermisbruiknetwerken, antihomogeweld in Europese steden en drugsbendeproblematiek van Antwerpen tot de Bijlmer openlijk besproken kunnen worden in alle NPO talkshows, gesubsidieerde theaterproducties en tetterzaaltjes van Amsterdam, van De Balie tot De Zwijger. Daarna hebben we misschien nog een uurtje om mee te zoeken naar dat niet-bestaande ‘anti-zwarte racisme’ in Nederland (en nu niet meteen 'Mitch Henriquez!' zeggen: zijn dood was tragisch maar geen racisme).

Maar niet getreurd, ouwe laaielichter, want de MSM zullen hun camera's wel zodanig richten dat je karige opportunistenprotest massaal zal lijken, en hun kladblokken vullen met citaten die je verdeeldheid zaaiende ophitserij tot een boodschap van verbinding verbouwen. Er zijn immers divibokalen te verdelen! Gelukkig hebben we de instructies voor je demonstratie op internet gevonden, waar het racisme en de splijtende retoriek weer vanaf spat. Die tonen, samen met die webcam hierboven, de enige echte werkelijkheid. Veel plezier vanmiddag, wij social distancen ons zo ver mogelijk van je - en ook van de ranzige opruiende leugenaars van Drone66 en de politieke tak van Antifa.

Update: 1730 uur. Dam staat NOKKIEVOL. Overheid doet natuurlijk niets. 020 heeft tot nu toe 273 coronadoden. En de Jerry's en Sylvana's hebben dikke schijt aan iedereen op de IC van de Amsterdamse ziekenhuizen. IMPEACH HALSEMA!

Update: 1735 uur - Zojuist op Radio I: "We handhaven de 1.5 meter afstand niet want hier is sprake van vrijheid van meningsuiting," aldus de woordvoerder politie A.dam (via comments)

Wartaal / war language

Kijktipje ter kalmering ende relativering:

“I think black people in poor cities need the cops. They need security. The main threat to the quality of their lives is not being preyed upon by cops, it's being victimized by other black people - that's just a fact. It's a fact!" - Glenn Loury (professor aan de Ivy League topschool Brown University)

De enige dode tot dusver in Amerika... is zwart