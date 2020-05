Journaliste en schrijfster Margriet Marbus beet zich de afgelopen jaren als een pitbull vast in de zaak Julio-Poch en publiceerde er uitgebreid over. Ze komt uit de vliegwereld en haar man is piloot. Vanaf het begin wist ze dat het verhaal van de Argentijnse en de Nederlandse regeringen niet klopte. Ze vertelt haar verhaal bij Corona Ontbijt TV. Lees ook haar Reconstructie: hoe Julio Poch in de Argentijnse gevangenis terecht kwam.