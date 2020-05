Stella Bergsma!? We hadden liever een voucher...

Bernadette de Wit (old school), Yesim "Bokita" Candan en Stella Bergsma (new school) degraderen Muntz, Van Amerongen tot angstig zwijgende kapoentjes! (Een kapoen is een gecastreerde haan. Omdat de castratie tot gewichtstoename en gestegen malsheid van het vlees leidt, worden kapoenen hoofdzakelijk voor de productie van hondenvoer en frikandellen gebruikt.)