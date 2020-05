Those were the days, dik 34 jaar geleden met m'n Schmitt Stix proberen wat 50s te maken op de coping. Helaas stond alles nogal in de kinderschoenen in Nederland en waren die boards niet te betalen. Een beetje skateboard met goede lagers was zomaar Fl 600,-. Als 16 jarige had je die pecunia niet. Nu zie je overal skateparken uit de grond gestampt worden. WIj moesten hout stelen en onze eigen halfpipe in elkaar schroeven. 4 weken lol, totdat er iemand die maffe skaters het licht in de ogen niet gunde en de pipe in de fik zette. Wat een hele gave tijd was dat.