Lekker gewerkt Gouden Kalf-winnaar Jim Taihuttu, die we natuurlijk kennen van Rabat en met zo'n beetje dezelfde cast daarna Wolf. Daarbij merken we trouwens graag even op dat Wolf-acteur Marwan Kenzari vorig jaar niemand minder dan Jafar speelde in Disney's live action Aladdin. Maar goed, De Oost dus, over Nederlands-Indië in 1946. Ook weer met Marwan, ditmaal als de charismatische KNIL-kapitein Westerling. Maar ook Martijn Lakemeier, die in 2011 nog niet fout was in de oorlog. We vinden de kleurengradiënt en het camerawerk er in ieder geval al veelbelovend uitzien, en dat gebed nieuwe stijl zien we met liefde even door de vingers. Zelfs 's lands laatste levende autoriteit op het gebied van Nederlands-Indië is enthousiast. Vanaf 10 september in de betere bios.