Video. IJslandse acteur Hafthor Björnsson, bekend van zijn schattige voorliefde voor petite poesjes, hamsters en bananen, is geen half-Thor meer maar een hele. The Mountain uit Game of Thrones heeft het wereldrecord deadliften verbroken door een stapel metaal ter waarde van 501 kilo van de grond te rapen en enkele seconden tegen de zwaartekracht te beschermen. Vergeet Arnold Schwarzenegger en zijn evenhoevige huisdieren, The Mountain is ons nieuwe spirit animal. Niet alleen is ie afkomstig van een eiland waar ze wegens de bekende risico's op inteelt op een eiland zo slim waren om iedereen op corona te testen (en er achter kwamen dat je met een beetje beleid een boel lockdownleed kunt voorkomen), deze absolute berg van een Björnspersoon is ons leidende licht bij alle goede voornemens om de dagelijkse gang naar de glasbak te verruilen voor het trainingspak, om te stoppen met onszelf langzaam de risicogroep in te snacken, en om goddomme in shape for the summer te komen. Ook al is je enige zonbestemming dit jaar de tuin of het balkon, dat wil niet zeggen dat je daar als een emmer druipvet in een ligstoel aanstoot aan je buren hoeft te geven. Dus hup, maak eens wat goeie voornemens. Na vanavond dan, eerst doen we nog een biertje. Of twee, misschien. Voor iedere stille minuut van morgenavond eentje.

