Taiwan, een beetje voor China wat de profeet voor de islam is maar dan omgekeerd. Waag het niet er iets positiefs over te zeggen. Taiwan is voor China ook een beetje wat het FvD voor de VVD is, een soort vluchteiland nadat de communisten het overnamen. Tot begin jaren 90 gewoon een keurig militair dictatuur, daarna vervallen tot een democratie, met een krijgsmacht die nagenoeg volledig uit Amerikaanse hardware bestaat.

Enfin, die Chinese government in exile heeft met maar 14 kudt(ei)landjes volwaardige diplomatieke banden, en zogeheten non-diplomatic representation met de rest van de wereld. Dus als een land als Nederland de relatie publiekelijk opschaalt, is dat in Taiwan en in China groot nieuws. Nederland veranderde de naam van de Nederlandse ambassade die geen ambassade mag heten van het Netherlands Trade and Investment Office naar Netherlands Office Taipei, naar de Taiwanese hoofdstad.

Dat ging gepaard met het bovenstaande filmpje, wat een korte versie is van een video van ongeveer 5 minuten die een aantal uur online heeft gestaan. Na de breek een iets langere versie met af en toe wat Taiwanees commentaar tussendoor. Dat filmpje, met het warme commentaar dat "by taking out trade and investment, we have become more inclusive to all the other areas we are collaborating on," was dusdanig tegen het zere Chinese been dat "The Chinese Embassy in the Netherlands has contacted the Dutch Foreign Ministry to lodge solemn representations after Guy Wittich, Representative of the Netherlands Trade and Investment Office in Taiwan, announced the simplification of the office's name to the Netherlands Office Taipei. The Chinese embassy has made a request for clarification of the matter."

Vervolgens verdween het filmpje van Netherlands Office Tapei's YouTube- en Facebookpagina. "In een verklaring ontkent de woordvoerder van het kantoor dat de video is verwijderd na de Chinese ophef. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niet reageren op vragen van Elsevier Weekblad," maar daar geloven we dus eventjes helemaal niets van. Nederland buigt gewoon voor China. Hoogste tijd dat de Nederlandse overheid het GS Een-Chinabeleid aanneemt, wij erkennen namelijk alleen Taiwan.

