Testen testen testen. Heel Nederland alle 17 miljoen inwoners testen. Bij Roche de receptuur van de testen opeisen (is wettelijk mogelijk, hebben ze bewust voor gekozen om dat niet te doen 3,5 maand geleden) en aan alle farmaceuten openbaren. We hebben goddomme een EU als belangrijk blok in de wereldhandel. Dan zijn de grondstoffen ook te regelen. In tegenstelling tot wat let wel: De Woordvoerder Van Roche zegt. Dat het receptuur wat voor hun miljarden waard is, het probleem niet is, dat willen ze met alle liefde geven (jajaja lulkoek) maar dat ze dat "niet nuttig achten" omdat volgens hen (Roche dus de eigenaar van de kip met de platina eieren) grondstoffen een probleem zijn. Dus hebben onze wijze leiders gekozen om "te praten" met Roche, en nu drie en een fucking halve maand later hebben ze een overeenkomst en gaat er op grotere (maar nog steeds heel kleine schaal) meer testen geproduceert worden. Bij wie? Bij iedereen waarbij Roche er wat aan kan verdienen.

Testen testen testen. 17 miljoen mensen. Iedereen die besmet is blijft 2 weken binnen en we zorgen ervoor dat die mensen niets ontbreekt. Boodschappen dagelijks vers aan huis geleverd, etc. Hoe wil je het betalen? Even, nu we een mondiale gezondheidscrisis hebben die ons honderden zo niet duizenden miljarden gaat kosten even de fucking pauze knop van het klimaatbeleid indrukken. Kunnen we tientallen miljarden mee besparen. Kunnnen we testen van maken, kunnen we gezondheidszorg uitbreiden. Kunnen we alles mee doen,

alle besmetten 2 weken binnen. Alle gezonde mensen naar buiten. Et voila een R-getal van 0.01 binnen een maand.

Maarja. Testen he. Dat hadden ze drie en een hakve maand geleden moeten afdwingen en openbaren. Nu zouden ze dan in alle openbaarheid een fout moeten toegeven dat ze dat niet gedaan hebben, en met de verkiezingen volgend jaar in aantocht gaat het VVD wel lekker voor de wind met +10 zetels.

Ik kan er niet anders va uit gaan dat die peilingen zijn gehouden onder dezelfde mensen als waar het RIVM zijn cijfers praktisch uitsluitend vandaan haalt. Uit het ziekenhuis. De afdeling met mensen die een hersentumor hebben...