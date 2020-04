Tip: zet de CD van Dark Side of the Moon in de CD speler en zet hem op repeat maar zet hem nog niet aan.

Zet de videoband van The Wizard of Oz in de videorecorder en druk op play.

Of het moment dat de leeuw voor de tweede keer brult start je de CD speler.

En voila, je hebt nu The Dark Side of Oz zo als het officieel heet als je The Dark Side of the Moon gebruikt als soundtrack voor The Wizard of Oz.