Nee, geen feestsfeer in het Coronacafé vanavond. Tuurlijk, je mag je zorgen bij de deur laten en jezelf een stuk in de quarantainekraag zuipen (we proberen nog ergens een restvoorraadje Corona op te kopen, het zuur kregen we vanavond van MinPres Mark al in de flessenhals gedrukt), maar wij denken ook even aan 54.000 slachtoffers in de evenementen-economie. Geen Pinkpop, Zwarte Cross of Lowlands. Eredivisie abrupts afgelopen, Sail uit het water geblazen - jongens, we hebben zelfs medelijden met de Avondvierdaagse- afficionado's. We gunnen immers ieder z'n plezier, en dit jaar krijgt helemaal niemand het. Ja, mensen die #werkenbijdeNOS, want die mogen de hele zomer om lolly's vragen zonder zich om de economie te bekommeren, omdat hun baantje sowieso wel blijft bestaan. (Over lolly's gesproken - we hadden wat doneertopics op onze advertentiepositie gezet, en willen de vele gulle gevers hartelijk danken! Ook wij komen er graag aan de andere kant van corona gezond weer uit, en we zijn gelukkig niet de enigen die dat lijken te willen.)

Mensen, een toast. Als je jonge kinderen hebt, was er een beetje goed nieuws - mits je althans niet bang bent voor het virus en het prettig vindt dat je koter weer naar school kan. Voor alle anderen was het een bittere pil vandaag, en voor velen is het een financieel uiterst zorgwekkende situatie. Op jullie heffen we het glas, vanavond in gepaste gelatenheid van het huidige Oranjegevoel. En morgen, gezond weer op. Soit. Voor wie die Michael Jordan-docu nog niet gezien heeft (of al klaar is met grasduinen in de geheime Netflix-genres): Plop, en de panelen zijn voor u.