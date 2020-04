Voor wie denkt dat ie mentaal een beetje moeizaam door deze lockdown moddert, hebben we een stukje verlichting in de vorm van een Person of Twitter (POT) die eindeloos in discussie gaat met RealistBotNL die - de naam zou het weg kunnen geven - een Bewust Otonoom Twitteraccount (BOT) is. Hoogst vermakelijk, in tijden waarin gras zien groeien al een spannende afwisseling van je dagelijkse sleur betekent. Meer serieuze mensen zouden zich ook op kunnen winden over het feit dat journalistiek tot "vitaal beroep" is verklaard, totdat iemand besluit om dat beroep daadwerkelijk uit te gaan oefenen: dan wordt de Wob met een kudtsmoesje kaltgestellt en kan Pieter Klein fluiten naar zijn controle van de macht. Je kan nog beter Cliniclown zijn, dat casht tenminste nog een beetje. Of Italiaan, want dan kun je kopen wat je wil omdat Nederland uiteindelijk toch je schulden wel betaalt. Sowieso is olie de nieuwe olijfolie, qua negatieve economische waarde. Maar wij blijven kalm en houden het vanavond op een kop koffie, waar we 2,50 euro voor vragen, maar dan is het appelgebak wel van het huis. Na de breek: ballen met Memphis Depay. En hier voor Telegram-gebruikers nog een handige soort van RSS pushfeeder voor nieuwe GS-topics.

Memphis immuun voor voetballersmeltdown

Eerst lazen we in De Telebelg dat veel profvoetballers ineens kampen met een coronadepressie. "De cijfers laten zien dat er een sterke toename is in het aantal spelers dat lijdt aan angstgevoelens en aan depressie gerelateerde symptomen sinds het coronavirus heeft geleid tot een lockdown van het voetbal", aldus een of andere makker van de spelersvakbond.

En toen zagen we Memphis, zeg maar de hedendaagse René Eijkelkamp, de man die ons land in 2021 naar de Europese titel moet rappen. We zagen 'm na een nachtje rollebollen met z'n lekkere lijger de trap af komen, een ontbijtje nuttigen met dat lijgerbeest pontificaal op de tafel gekwakt, om vervolgens in een Islamitische Staat-gewaad een stel Cullinans af te raggen in de woestijn - en dat allemaal op de klanken van de Dubai Freestyle. Gelukkig, dachten we. Memphis is wel gewoon normaal gebleven.

Actueel muziekje

Mal muziekje

Sportnieuws

This song didn't age well

Deze mensen willen gewoon heel graag blijven tanken