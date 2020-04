: Iedereen en z'n moeder is tegenwoordig een held? er zijn zat van die vakkenvullers die met van die mooie 1,5 meter t shirtjes gewoon dicht langs je lopen. Echte helden zijn de First responders, en zeker de verpleegkundigen en doktoren die de Corona patienten behandelen. Iedereen is in dit land tegenwoordig maar een held. Heldenerosie.

Echte Helden liggen op de Erevelden die ons land rijk is, daar liggen mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. In het bijzonder de Helden van de gealllieerde legers die voor ons zijn omgekomen! Dat zijn echte helden, of lopen die vakkenvullers net zoveel risico om niet levend thuis te komen? me dunkt. Jullie kunnen me allemaal m'n gedouchte rug op!