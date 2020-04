Ja gaan we toch heel ff doen hoor. Op de Meenstriem Mieidieja. Die allemaal superbraaf achter de lockdown aan hobbelen en zelfs hun beeldmerken er voor aanpassen. Maar bij de wekelijkse persco NUL vragen over waarom de regering doorgaat met kolencentrales sluiten vanwege de klimaatplannen, over de burgerdoden van Bijleveld in Irak (waar ze de Kamer over voor loog), of de criminele acties van de Belastingtop - en dat allemaal terwijl Den Haag lekker stilletjes verder regeert. Wel duizend stomme vragen (draad) over handhaving, thuisblijven en waarom de regels niet nog strenger zijn. Kan MinPres nog zo'n toffe jongen zijn in deze crisis, wanneer krijgen we nou een keer kritische media in plaats van slaafse laven van de lockdown?

Enfin. Het is #zeiklozevrijdagavond. Je zat de hele week al aan het bier/wijn/Bud, maar nu mag het echt. Hele week home schooling gedaan maar morgen hoef je een keer niks met die koters want de voetbal/hockey/waterpolo is toch voor onbepaalde tijd afgelast. Geef die kids een valiumpje of zo, morgen lekker uitslapen - en vanavond lekker eindeloos door ouwehoeren in het Coronacafé. Altijd open, iedere avond, zolang de lockdown duurt, alleen het eerste rondje is wel voor jezelf (waarvoor dank). En als het dit weekend echt zulk mooi weer wordt. Kun je hele dagen films kijken. Een taal leren. Gratis spelletjes spelen. Of zoek een stiekeme strandopgang, of leen iemands hond om naar het bos te kunnen, maar kleed je goed aan en ga in godsnaam ff wat buitenlucht en beweging pakken. Want die lockdown overleven we echt niet in lockdown, daar moet ook wat lucht bij en buiten is het prima te doen om afstand te houden, en anders oefen je maar in deze game. De politie is toch druk met andere dingen...

Buub!?

Nazorg.

Ohja. Kleed je wel ff goed aan.

Voordat je dit weekend naar buiten gaat. Trek even iets alarmerends aan.