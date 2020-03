Nog maar een stukje van de speld dan

Met deze landen moet jij vergelijken om je coronapunt te maken

31 maart 2020 door Rudolf Julius en Jop Eikelboom

Heb jij een mening over een aspect van de pandemie, maar weet je niet welk land je erbij moet halen om je punt te maken? Hierbij een handig overzicht!

Er zijn te weinig ic-bedden

Vind je dat er te weinig ic-bedden zijn? Wijs dan naar Duitsland. Daar hebben ze het meeste ic-bedden per hoofd van de bevolking. Per hoofd van de bevolking hè, dat is heel belangrijk om erbij te noemen.

Er zijn genoeg ic-bedden:

Je kunt ook betogen dat er genoeg ic-bedden zijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar Italië, daar hebben ze veel meer ic-bedden PER hoofd van de bevolking, maar is het alsnog uitgelopen op een ramp. Waarom? Omdat ze iedereen aan de beademing zijn gaan leggen. Hier in Nederland maken we eerst een goede afweging of het voldoende nut heeft om iemand op de intensive care te leggen. Het beperkte aantal ic-bedden dwingt ons om verstandige keuzes te maken.

We moeten in lockdown

Frankrijk, België, Spanje, allemaal in lockdown. Daar zien ze kennelijk de ernst van het probleem WEL in.

We moeten niet in lockdown

Wat is dat dat iedereen zonder enige kennis van zaken blijft schreeuwen om een lockdown? Omdat ze dat in België en Spanje ook doen? In België kunnen ze nog geen snelweg aanleggen en in Spanje slapen ze overdag. Lekkere gidslanden. Nee, dan kijk ik liever naar Zweden, die zijn ons altijd ver vooruit. En wat doet Zweden? Die zijn nog gewoon open.

We moeten lekker door met ons leven

In Brazilië gaat het dagelijks leven gewoon door. En in Wit-Rusland voetballen ze zelfs nog. Hebben de mensen daar een ander immuunsysteem? Daar is mij in ieder geval niks over bekend.

We testen te weinig

Weet je wie het goed doen? Zuid-Korea. Die hadden meteen in de smiezen dat dit coronavirus heel gevaarlijk was. Terwijl wij nog druk waren met bedenken hoe we verkleed zouden gaan met carnaval, waren zij alle tests aan het opkopen. Sony komt trouwens uit Zuid-Korea, wist je dat? Sonic dan weer niet. Dat is Japans.

We testen genoeg

Kijken we weer naar Italië. Testen veel meer dan wij. Wat heeft het opgeleverd?

Ons zorgsysteem is zo slecht nog niet

Allemaal leuk en aardig die kritiek op onze zorgsysteem. Maar we staan er momenteel een stuk beter voor dan de Verenigde Staten. Heb je die rijen gezien voor de ziekenhuizen in New York? Daar voltrekt zich een humanitaire ramp die zijn weerga niet kent. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Syrië. Weet je hoeveel beademingsapparaten ze daar hebben? Vier.

Er zijn wel ergere dingen aan de hand

Sta je er weleens bij stil dat de oorlog in Jemen gewoon doorgaat op het moment? Zou je willen ruilen? Nee dat dacht ik al. Dus nu vraag ik je nog een keer: ga je meer waterfietsen?

Er zijn te veel virologen op tv

Geen vergelijking mogelijk