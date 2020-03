In het Urker sufferdje vandaag: indien er in een instelling al twee personen positief zijn getest dan worden andere verdachte personen niet meer getest. Nu is er in zo'n instelling, een verzorgingstehuis, vandaag de eerste coronadode gevallen wie een paar dagen eerder positief was getest. De vraag is of iemand die een verdacht geval is, en niet meer wordt getest, bij overlijden in de coronastatistieken wordt opgenomen.