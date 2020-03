Al jarenlang een van onze favo volgtips: David Burge, AKA @Iowahawkblog. Misschien wel de meest connected car guy van de Verenigde Staten en sowieso een levende encyclopedie van het Amerikaanse Road Book. Dave is goed in snarky comments en allround social banter, maar is vooral een expert in alles op wielen. Van hot rods en customs tot het herkennen van make & model van automobielen waar op honderd jaar oude foto's ook maar een klein stukje bumper of achterlicht te zien is. Het spelletje heet #DavesCarIDService en het toont behalve een prachtige en eindeloze classic car show ook een prachtige historische tijdlijn van de Verenigde Amerikaanse Automobielverbindingen en de familielevens er achter, van twintigste eeuwwisseling via de roaring 20's, failing 30's, wartime 40's en alle sky is the limit-decennia die daar op volgden. Automobiele hemelsheid, gewoon op de hashtag #DavesCarIDService en in Dave's indrukwekkend gedetailleerde timeline. V8-geluiden zelf aanzetten, of liever in stilte verder bladeren.

Bonustip: Car Reviews van Doug DeMuro