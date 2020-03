Vanmorgen, opvallend vroeg wakker voor een zaterdag want je kon niet naar de kroeg op vrijdagavond. Meteen met de kinderen het park in, want dat tuig is na een week thuis zitten een energiebom waar een troep jonge honden het in stamina nog tegen af zou leggen. Lekker druk buiten wel, nu het nog kan, want de lente is hier en de zon scheen. Bootcampers in het park, pratende plukjes mensen op de bankjes en veel aanloop bij koffiebarretjes met afhaalopties.

's Middags maar even langs de bouwmarkt voor wat lentespullen voor de tuin. Tijd zat nu, als je die twee uur file per dag opspaart heb je zo een hele dag gewonnen om in de tuin te werken. Daar dacht de rest van Nederland ook zo over trouwens, tiefusdruk in de gangen met de voorjaarsplanten, tuinhekjes en bij de hogedrukreinigers. Op de terugweg nog ff borrelsnacks, wat ontbijtspullen en een zak sinaasappels halen - je wilt tenslotte fit en weerbaar blijven. Toch nog even naar binnen bij de slijter voor een flesje single malt, waar de gesprekken geanimeerd waren en een warm gevoel van versterkte sociale cohesie de kleine maar drukke ruimte vulde. Niemand horen hoesten, dus dat zal wel loslopen.

Lekker pizzaatje in de oven geschoven thuis, rooie wijn d'r bij, even opgegeven als vrijwilliger bij de onvolprezen matchmakers van coronahelpers.nl, en dan eigenlijk wel zin om er eens lekker uit te gaan. De hele dag onder de mensen geweest, en dan 's avonds niet even een borrel mogen halen bij de kroeg op de hoek? Absurde tijden toch. Gelukkig is er, zoals iedere avond, de Coronacht in het Stijlloze Coronacafé! Lekker off-topic babbelen, borrelen en je eigen lockdownleven delen met de rest. Meepraten? Al je anekdotes, schuine moppen en vooruit, ook je ergernissen zijn welkom in de panelen. Registreren doe je hierrr, en wie al lid is mag best wat doneren daarrr want wij willen ook niet op de IC belanden, maar als je denkt: ja doei, genoeg mensen gezien vandaag, dan is dit misschien ook wel gewoon het beste moment om fijne lockdownfilm Zombieland: Double Tap te kijken. Of hang een rood briefje voor je raam.

*Plop* en hou het gezellig, stamgasten & passantenpubliek!

Blijf thuis, corona, pas op voor oma

Nog nooit een buurtvader zo streng gezien

Nou. Die heeft er zin in

Handenwassen. Eentje ter lering, eentje ter vermaak