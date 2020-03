Deze crisis is vervelend om doorheen te moeten, maar gaat vast ook heel veel goeds opleveren. In elke bedreiging zit immers een kans en het adagium 'never waste a good crisis' gaat altijd op. Denk bijvoorbeeld aan:

* alle subsidies voor linkse hobby projecten meteen naar nul om de crisiseffecten te mitigeren of nu zoveel mogelijk wegenonderhoud te doen (er is nauwelijks verkeer).

* de nu zeer beperkte asielinstroom gebruiken om de achterstand weg te werken en opnieuw goed in te regelen (we kunnen eindelijk dweilen met de kraan dicht).

* klimaatdoelen worden dit jaar allemaal gehaald, dus alle grote investeringen in zon en winderige en biomassa minimaal een jaar uitstellen.

etc, etc. etc.

Maar misschien is wel het belangrijkste effect dat er geestelijke loutering van de samenleving plaatsvindt. Dus al die welvaartsonzin over identity en andere vormen van slachtofferschap in één klap de deur uit. En ook dat de geestelijk en materieel flink verwende laatste paar generaties zich opeens realiseren dat de bomen niet tot in de hemel groeien.