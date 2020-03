: Ik heb me een tijdje inhoudelijk verdiept in de onderliggende processen bij autisme. De huidige diagnostiek klopt van geen kanten omdat het een verzamelbak is van alle mogelijke oorzaken die tot hetzelfde gedrag leiden. Het inlevingsvermogen van degene die de diagnose stelt in het gedrag van de 'autist' is bepalend voor de diagnose. Waar ik nog niet uit ben is waar de oorzaak van het letterlijke denken in zit. Het kan zijn dat er ergens een hersenbeschadiging is, al is het patroon daar te algemeen voor. Het lijkt eerder een moment in de ontwikkeling te zijn dat niet gepasseerd kan worden of niet op het optimale moment gestart kan worden. Deels is het namelijk later te compenseren, maar met aanzienlijke cognitieve inspanning. Een andere optie is het ontbreken van de juiste sociale omgeving die nodig is om goed te kunnen ontwikkelen. Autisten blijken vaak onderling elkaar wel degelijk te begrijpen. Als tegenreactie op de autisten-categorisering hebben ze de term neuro-typicals (NT) voor de doorsnee mens ontwikkeld.

Het 'gebrek aan Theory of Mind' van Simon Baron-Cohen is aperte nonsens. Ik heb zijn eerste publicatie gelezen en het is een poging een psychologisch probleem natuurwetenschappelijk te verklaren om daarmee psychologie bij de natuurwetenschappen te krijgen.

Hoe schat jij dit in?