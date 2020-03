The good die young, zeggen ze wel eens. Nu is Harvey niet goed, ook niet jong en hij gaat ook niet dood. Maar het is wel een mooie uitspraak. Harvey verdwijnt 23 jaar in de cel, naar verwachting een specifieke cel in het Metropolitan Correctional Center te Brooklyn. Hij is schuldig bevonden aan meerdere "sexual assaults and third degree rapes" en wordt geregistreerd als zedendelinquent. In een "rambling speech" zei hij in de rechtbank: "I am totally confused. I think men are confused about all of this… this feeling of thousands of men and women who are losing due process, I’m worried about this country. This is not the right atmosphere in the United States of America." Knap hoor, Joe Biden zou het zonder teleprompter niet uit z'n mond krijgen.

They all knew

