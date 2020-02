"The society that separates its scholars from its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting by fools," maar wij hebben dr. Waling; opiniemaker, historicus en chroniqueur van het grote verval. Liep gisteravond zonder enige pretenties met Russell Shorto (Russ, voor Geerten) onder de arm door wat ooit Amsterdam was. "Zo'n dinsdagavond dat je in je eigen straat een restaurant in moet vluchten, voor iemand die een halve afvalemmer op straat gooit vanuit zijn busje en daar niet op aangesproken wenst te worden. Het personeel van het restaurant schoot gelukkig te hulp. Zij heetten natuurlijk meteen "racisten", maar gelukkig lukte het om het heethoofdje na nog een paar doodsbedreigingen van zijn kant weer naar buiten te werken. Ik kreeg een biertje voor de schrik <3." Nou, wij vonden anders dat Geerten zich kranig weerde en bovendien niet eens bang klonk. Zeker gezien het incident in totaal "zo'n vijf minuten" duurde. Met z'n Renault Master uit 2015.