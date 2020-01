Hurra, wir sind wider da, met de weekcijfers. Met de hartelijke groetjes van Bente Becker, Ankie Broekers-Knol, Malik Azmani, Klaas Dijkhoff, Rob Jetten (en zijn IND-vriendje) et al @ Het Partijkartel Dat Bezig Is U Te Omvolken Met Cheap Labour Stemvee Die Al Blij Zijn Met Een Gratis Miele. We hebben er deze week in overbevolkt wooncrisis filerijdend Nederland weer 600 mensen bij. Mooi getal... 600. Exact hetzelfde als vastgelegd in het bestemmingsplan van Apeldoorn. Of in Duinrell. Of op een recreatiepark in Oldebroek, waar u niet permanent mag wonen maar mensen die nieuw lijken te zjin wel tijdelijk, en natuurlijk deze prachtige actuele tweet van schildmaagd Fleur. Hoe lang pikt u dit nog mensen? Wachten we tot de verkiezingen? Of weten we wat beters?