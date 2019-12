Eigenlijk waren er twee #MeToo's. Er was een gigantische verontwaardiging na de onthullingen over Harvey Weinstein, die zijn geld, zijn macht en zijn make-or-break positie in Hollywood gebruikte om vrouwen tegen hun wil tot fysieke daden te forceren. Die onthulling zorgde er voor dat vrouwen overal ter wereld durfden opstaan tegen misbruik van machtsverhoudingen, en dat had een enorm zuiverende werking. Het brak ook een belangrijk debat open over man/vrouw-verhoudingen in professionele situaties. Helaas leidde het ook tot een overcorrectie, waarin vrouwen die een keer een Tikkie kregen na een saaie date zichzelf ook al in hun persoonlijke eer aangerand voelden, en nog maar een kleine pets op de kont in de kroeg nodig hadden om zichzelf ook tot #MeToo-slachtoffer uit te roepen. En daarmee zette één promiscue plantenfapper in La La Land westersewereldwijd alle man/vrouw-verhoudingen uit het lood. (Er was ook nog een klein zij-golfje van sneue opportunisten met mediabereik, zoals Jelle Billenbrandt Consensius, maar die laten we maar ff voor wat het is.)

En nu blijkt het potverdomme allemaal op één groot misverstand te berusten, aldus de bron van alle ellende zelf: in een exclusief interview met The New York Post beweert Harvey de Huilebalk dat “I feel like the forgotten man,’’ the 67-year-old alleged rapist griped. “I made more movies directed by women and about women than any filmmaker, and I’m talking about 30 years ago. I’m not talking about now when it’s vogue. I did it first! I pioneered it!” he bragged. “It all got eviscerated because of what happened,’’ Weinstein said bitterly. “My work has been forgotten.’’ Boehoe, Harvey. Boehoe. En niemand die hem een Tikkie stuurt - deze krokodillentranen van zelfmedelijden zijn helaas te goedkoop.