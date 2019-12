Negen jaar oud, wij waren het, en we konden dingen. We vraten ons doodziek aan chips en hadden de eerste Flippo-map helemaal vol, al gaven we bij de Flying Flippo's de pijp aan Maarten omdat we er allemaal geen kloten meer van snapten. Misschien konden we op de schaal van achterlijkheid net onze kont afvegen, maar misschien ook helemaal niet joh. Nee, dan Laurent Simons, wonderkind en student extraordinaire Electrical Engineering die hard op weg wás om op zijn negende zijn bachelor aan de TU Eindhoven in de wacht te slepen. Wás, want de TUE vindt het verstandig de bachelor uit te smeren richting 2020, dan is Laurent reeds 10 jaar oud: "We zijn van mening dat een sneller tijdschema niet haalbaar is, en ongunstig is voor Laurents academische ontwikkeling", aldus de universiteit, die complete individuele trajecten rond het wonderkind had gebouwd.

Dat vindt zijn vader veeeeel te lang duren en dus halen de ouders van Laurent hun zoontje nu stante pede van de universiteit. Alexander en Lydia Simons beschuldigen de universiteit ervan dat ze van Laurent een marketingtool hebben gemaakt. De ouders die we trouwens kennen van complete fotoseries in de ANP Fotobank en interviews en verhalen in de Volkskrant, Eindhovens Dagblad, AD, Telegraaf, Hart van Nederland, NOS, RTL, CNN, VRT, Le Figaro, Le Monde, Der Spiegel, BILD, Daily Mail, The Telegraph, BBC en media uit China, Taiwan, Slowakije, Nigeria, ABC, etc. Ook wordt de universiteit via Instagram eventjes knalhard beschuldigd van racisme, pesten, liegen en dreigen. Die supertrieste foto met al die microfoons hieronder zegt al wel genoeg: op negenjarige leeftijd heeft Laurent al dezelfde leeftijd als zijn ouders, namelijk negen. Laurent is een wonderkind, maar z'n ouders zijn knettergek. Door hun onmetelijke effectbejag kent dit hele verhaal één slachtoffer: Laurent zelf. Goed gedaan hoor, pa en ma.