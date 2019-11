Even gemist in de zomermode van afgelopen seizoen maar wij lopen dan ook al ons hele stijlsaaie leven in Levi's 5xx op Nike Air Max 90, weggedoken in Superdry hoodies met een Wayfarer op de neus. Never change a winning team en zeker niet in takken van lifestyle waar je toch geen verstand van hebt. Maar er is dus een zonnebril van Bose WAAR JE MEE KUNT BELLEN. Nou haten wij bellen, maar dat geeft niet want je kan er ook muziek of podcasts op afspelen. Of, als je echt in een nostalgische bui bent, naar Grindpad FM luisteren. Kijk dan hoe dat speakertje tegen je oor aan tettert (en zeg dan nog eens hoe mal die AirPods zijn die bij complete volksstammen Jonge Mensen inmiddels met oorsmeer in hun gehoorgang vastgekit zitten). Bluetooth belbril kost 200 piek (en gek genoeg meer in de Bose-shop) voor maar drie uur muziek zonder bas en zonder oplaadfunctie in de etui. Voor de zeurletters onder u. Dit topic werd door niemand gesponsord, en het noemen van al die merken zonder dat ze er een cent voor betalen komt ons derhalve vooral op een standje van Sales te staan. Hierbij alvast onze sorry's, Sales, maar we willen nou eenmaal graag weten wat demense vinden van de ietwat groot uitgevallen belbril. Na de breek nog een (eveneens niet-gesponsorde) review van de wearables die de zin "wacht ff, even mijn zonnebril opladen" aan het lexicon van de digitale tijd toevoegen. Aan u de vraag of we op die zin zitten te wachten.