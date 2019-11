Nieuw. De Huildeken. Om je potentieel uiterst publieke emoties toch klein en persoonlijk te maken, maar wel alle ruimte te geven. Bijvoorbeeld als je niet meer weet waar je heen moet met je frustraties over Zwarte Piet, of juist omhoog zit met je frustraties over mensen met frustraties over Zwarte Piet. Voor als je treurt over de aankomende Oranjetsunami omdat Nederland ditmaal wel weer een eindronde heeft bereikt. Voor als je naast het laatste pak frikandellen greep bij de super en nu tegen heug en meug op een kipcorn zit te knagen bij je friet. Als je er niet tegen kunt dat er mensen zijn die patat ‘friet’ noemen. Voor al die situaties, en meer, is er de Huildeken. Haal ‘m nu in huis. Leg ‘m achterin de auto, lekker huilen met 100 per uur. Draag hem bij je broodtrommel in je fietstas voor onderweg naar kantoor. Trek ‘m over je wijf. Wij hebben er al acht versleten tijdens enkel het tikken van dit topic. Ze werken echt. Zeker nu.