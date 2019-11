Hierboven op de foto Madiea Ghafoor, hardloopster die sinds juni 2019 niet meer op de atletiekbaan is verschenen. Heel frappant allemaal, niemand weet waar ze is, ze zou gaan trainen in Duitsland ofzo maar ze is van de aardbodem verdwenen.

Hieronder op de foto Madiea G., hardloopster die in Duitsland is opgepakt wegens drugssmokkel. Omwille privacy uiteraard Madiea G. en afgebeeld met balkje. Madiea G. dacht dat ze sportschoenen vervoerde, zei toen dat ze doping vervoerde, maar toen bleek het harddrugs te zijn, en ze sprak af in een café en ze zou naar een arts rijden, maar dat wist ze allemaal niet, maar ze had wel twijfel omdat ze niet in vorm was, en toen kwam ze in contact met 'duistere figuren' in de sportwereld, en toen kreeg ze dope, maar als ze verklaringen aflegt komen haar ex en twee kinderen ook in de problemen en dus is er allemaal niks van waar.

Madiea G. kreeg een eis van 7,5 jaar cel aan haar hardloopbroekje en daar maakte de rechter gewoon 8,5 jaar van, OEI, dat kan allemaal maar in Duitsland. De carrière van Madiea Ghafoor (van wie niemand weet waar ze precies is) zit er hoogstwaarschijnlijk ook op. Madiea G. is namelijk 27 jaar oud en met 8,5 jaar cel erbij kan Madiea Ghafoor haar rentree maken als ze bijna 36 is.

Gezellig hormonaal baardje wel, makker

Classy, in een NOC*NSF-wagen