Wegens uitbreiding van het aantal werkplekken op GeenStijl HQ nemen wij met pijn in het hart afscheid van onze trouwe vriend en toeverlaat de Hanumat Bokszak. Jerry - zoals wij hem inmiddels liefkozend noemen - is verworden tot een hinderlijke hang-in-de-weg op de plek waar binnenkort 2 FTE gaan zitten voor nieuw te lanceren titels.

Jerry was jarenlang onze beste vriend en sparring partner, mekkerde nooit als-ie klappen kreeg en liet zich meermalen per week gewillig inelkaar beuken door onze huisgladiator Spartacus. We zullen Jerry's fenomenale absorptie (textielsnippers) altijd blijven herinneren.

We zoeken een goed tehuis voor Jerry. Dus buurthauzen waar doorgesnoven Top600-gassies kickbox-les krijgen van Wereldvreemde Sjakie's hoeven niet te reageren. Onze voorkeur gaat uit naar de ware liefhebber (8 tot 88 jaar) van de nobele pugilistiek. Ophangbeugels + ketting zijn bij de verhuizing kwijtgeraakt, dus zelf klussen strekt tot aanbeveling. Reageren via: [email protected]