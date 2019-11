Ouderwetse mannen zullen dit een extreem anticonceptiemiddel noemen, omdat alle lust in vleselijkheid ze vergaat. Maar een béétje progressieve vent (en dat hoeft echt niet per se zo'n baksfietsende druif met een knotje, een sleeve tattoo en een ironische baard te zijn) weet dat vrouwen vandaag de dag ook tussen de lakens, de lakens uitdelen.



Bovendien kan dit formulier ook enorm behulpzaam zijn om in maatschappelijke organisaties, in kantoortuinen, in theatercoulissen, op redactievloeren en op al die andere plekken waar de moraal en de sociale normen scherp zijn maar het vlees uiterst zwak is, te voorkomen dat er pijnlijk nieuwe Witte Onderbroek Affaires ontstaan. Zou Mag u haar doen en zo ja, hoe?



Het GeenStijl Sekscontract beantwoordt vooraf al uw vragen, en voorkomt achteraf onnodige ongemakken in de relationele sfeer, de algemene omgang en de #ophef-storm op sociale media. It's time!*

* Wel even wachten tot na No Nut November natuurlijk