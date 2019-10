We gaan hier niemand voor de gek houden want daarvoor hebben we onze lezers te hoog zitten: natuurlijk is dit een parodie, en is deze video niet vam Boston Dynamics maar van de spoofbazen van "Bosstown Dynamic", aka de koningen van Corridor. Waren al bekend van onderstaande parodie op het robotprogramma van de defense contractors keurige, ethische wetenschappers die naarstig sleutelen aan de vooruitgang. Maar eerlijk gezegd: de reden dat deze videofuck zo goed werkt (en echt wel veel mensen in verwarring bracht, zie de bekentenissen op Reddit), is omdat de werkelijkheid al lang de satire heeft ingehaald. En ook omdat we weten dat Spot, Atlas en de overige semi-cyborgs uit de stal van Boston Dynamics uiteindelijk precies kunnen, en zullen, doen wat in de parodie gesuggereerd wordt. We hebben genoeg dystopische films gezien om te weten dat er bijna geen utopische films zijn, en zo zal de werkelijkheid ook verlopen. Dus lach er maar om zo lang het kan, over een paar jaar tot hooguit een paar decennia mag je hópen dat Atlas en z'n titanium vrienden je hond zullen sparen, en jou misschien ook.