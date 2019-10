We kennen allemaal de waarheidsfilosofie van Hans Teeuwen: linkse meisjes houden van rechtse praatjes. Maar waar houden rechtse meisjes eigenlijk van? Dat weten we niet, want die komen nooit op televisie. We moeten vrouwenquota en genderneutrale wc’s, we moeten tieten in de boardroom en meer kudt in de commissariaten van het grootkapitaal. Maar we willen geen rechtse vrouwenpraatjes in dit land. Als je bijvoorbeeld Annabel Nanninga heet, ben je níet de goeie Powervrouw van Quotationele Geaardheid, want Verkeerde Mening. En als je Eva heet, en blond bent, of Kim heet, en blond bent, dan komt die AD-engnek van een Chris Klomp je stalken en gaat Chris Aalberts de verdachtmakende naarnicht uithangen tegen je. Maar wat deze rechtse meisjes zélf willen, weten we dus nog steeds niet. Vertel het ons, dames!