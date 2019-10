Jammer voor de mensen die het écht hard nodig hebben, maar we moeten met z'n allen maar even afspreken dat we in Utrecht de komende tijd geen centjes meer aan bedelaars geven. Even een paar oplichters uitroken. Makkers die 's ochtends met de Mercedes worden afgezet en 's avonds weer netjes worden opgehaald zijn geen echte bedelaars. Dat zijn geldkloppers, mensen die hinderlijk gedrag vertonen en de hele stadsbeleving om zeep helpen. Gemeente doet niks: "We zien dat er sprake is van georganiseerd bedelen, maar tot nu toe is bij het natrekken van verdachte situaties niet gebleken dat er sprake is van mensenhandel." Terwijl het opblazen van de Oost-Europese bedelmaffia niet zo bijster ingewikkeld is. Bedelaars uit Roemenië die naar Nederland komen om te bedelen lekker klimaatneutraal in de trein peren, terug naar Roemenië. Ga maar lekker handje ophouden in je eigen wijk. Wil je toch een paar euro's spenderen en zeker weten dat de centjes niet verdwijnen in de zakken van een of andere Oost-Europese viezerik? Koop dan eens een straatkrant.