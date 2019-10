Bill, mooie lul wel. Naast z'n shows heeft-ie blijkbaar ook nog een YouTube-kanaaltje waar hij af en toe z'n gedachtes deelt over wat hij meemaakt. En met 'meemaken' bedoelt hij dan vooral wat hij op tv heeft gezien. Vorige maand keek-ie Surviving the Cut over het selectietraject voor Amerikaanse Groene Baretten. Samengevat: "If you think you're working out doing your "insanity workout" go fuck yourself". En nu weer een History Channel-showtje over Amerika's dodelijkste snipers, waaronder een Vietnam-vet met 93 confirmed kills. Allemaal geen nieuws natuurlijk, maar lekker wegkijken doet het wel.