De Russische Emily Zamourka vertelt dat ze in haar onderhoud voorzag door op straat viool te spelen, maar werd dakloos nadat een dief haar viool stal. In een metrostation in Los Angelos filmde een politieagent haar terwijl ze "O mio babbino caro" (oh mijn lieve vader) zingt. Hadden wij natuurlijk nog nooit van gehoord natuurlijk maar nu het eenmaal viraal gaat hielden we altijd al van opera's en vinden we ze heel belangrijk. Emily gaat er wel bovenop komen waarschijnlijk, een fundraiser staat al op $46K+ en ze is door de Los Angeles City Council geboekt om zaterdagavond bij de opening van Little Italy te komen zingen. Nou, zo ziet u maar. Wat precies weten we niet, maar u ziet het toch maar. Interview na de breek!